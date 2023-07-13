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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح

حصل "صدى البلد"، على أسماء ضحايا الحادث  الذي وقع صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى رأس الحكمة.

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واستقبلت مستشفى رأس الحكمة5 جثث هامدة باسم يوسف رمضان محمد، 23 سنة، عبد الله عوض سعيد، 20 سنة، محمد خميس، 22 سنة، وعبد الرحمن عبد الهادي، 20 سنة، وجثة مجهولة الهوية.
كما استقبلت المستشفى 2 مصابين في نفس الحادث وهم "صافي خميس صافي ، 16 سنة، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، فهد رجب جودة، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف في المخ".
كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 85 طريق الإسكندرية مطروح وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى رأس الحكمة 5 جثث بينهم جثة مجهولة الهوية بالاضافة إلى 2 مصابين، وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح

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