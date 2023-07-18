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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| كيف تحمي نفسك من التعرض لضربة الشمس؟.. نصائح لشراء الأحجار الكريمة.. وأطعمة تزيد النشاط

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

كيف تحمي نفسك من التعرض لضربة الشمس؟

تعتبر ضربة الشمس حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر على صحتك وتتطلب العلاج الطبي الفوري. لذلك، من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب التعرض لضربة الشمس. وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من ضربة الشمس كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية .

تجنب الخدوش واسأل عن الضمان.. نصائح لشراء الأحجار الكريمة

يتساءل الكثير عن أفضل النصائح لشراء الأحجار الكريمة بعيدا عن التعرض للغش، لذلك تقدم مصممة الأزياء سلمى الحافظ، بعض النصائح الهامة لشراء الأحجار الكريمة، وهي كالتالي:

أطعمة يمكن تناولها لزيادة النشاط.. خبير تغذية يوضحها

تناول الأطعمة الصحية والغنية بالمغذيات المفيدة يمكن أن يساعد على زيادة النشاط والتركيز، وهذه الأطعمة كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية.

أحجار كريمة يمكن ارتداؤها في السهرة

كشفت مصممة الأزياء بسمة الفار عن العديد من الأحجار الكريمة التي يمكن ارتداؤها في المناسبات الرسمية والسهرات.

برغم شرب القهوة.. أسباب تجعلك لا تستطيع الشعور بالنشاط

على الرغم من أن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يعتبر من المنبهات الطبيعية والمعروفة بتحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة مستويات اليقظة والنشاط، إلا أن هناك عدة أسباب يمكن أن تجعل شرب القهوة لا يؤدي إلى النشاط المطلوب، ومن هذه الأسباب التي كشفت عنها الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية لصدى البلد.

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