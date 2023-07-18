نشرة المرأة| كيف تحمي نفسك من التعرض لضربة الشمس؟.. نصائح لشراء الأحجار الكريمة.. وأطعمة تزيد النشاط

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تعتبر ضربة الشمس حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر على صحتك وتتطلب العلاج الطبي الفوري. لذلك، من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب التعرض لضربة الشمس. وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من ضربة الشمس كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية .

يتساءل الكثير عن أفضل النصائح لشراء الأحجار الكريمة بعيدا عن التعرض للغش، لذلك تقدم مصممة الأزياء سلمى الحافظ، بعض النصائح الهامة لشراء الأحجار الكريمة، وهي كالتالي:

تناول الأطعمة الصحية والغنية بالمغذيات المفيدة يمكن أن يساعد على زيادة النشاط والتركيز، وهذه الأطعمة كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية.

كشفت مصممة الأزياء بسمة الفار عن العديد من الأحجار الكريمة التي يمكن ارتداؤها في المناسبات الرسمية والسهرات.

على الرغم من أن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يعتبر من المنبهات الطبيعية والمعروفة بتحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة مستويات اليقظة والنشاط، إلا أن هناك عدة أسباب يمكن أن تجعل شرب القهوة لا يؤدي إلى النشاط المطلوب، ومن هذه الأسباب التي كشفت عنها الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية لصدى البلد.