أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

على الرغم من أن تناول القهوة آمن بشكل عام بكميات قليلة إلى معتدلة ، إلا أن المستويات العالية من الاستهلاك يمكن أن تسبب آثارًا جانبية غير سارة بل وخطيرة.

وتحتوي معظم أنواع القهوة على مادة الكافيين ، وهي مادة قد تعزز مزاجك ، والتمثيل الغذائي والأداء العقلي والبدني.

و أظهرت الدراسات أيضًا أنه آمن لمعظم الأشخاص عند تناوله بكميات منخفضة إلى متوسطة، ومع ذلك فإن الجرعات العالية من القهوة قد يكون لها آثار جانبية مزعجة وخطيرة.

وأظهرت الأبحاث أن جيناتك لها تأثير كبير على تحملك لها، يمكن للبعض أن يستهلك الكثير من القهوة أكثر من غيره دون التعرض لآثار سلبية.

وعلاوة على ذلك ، قد يعاني الأفراد الذين لم يعتادوا على القهوة من أعراض بعد تناول ما يعتبر عادة جرعة معتدلة.

فيما يلي 9 آثار جانبية للإفراط في تناول القهوة:

-القلق

على الرغم من أن الجرعات المنخفضة إلى المعتدلة من القهوة يمكن أن تزيد من اليقظة ، إلا أن الكميات الكبيرة قد تؤدي إلى القلق أو الانفعال، راقب استجابتك من أجل تحديد مقدار ما يمكنك تحمله.

- أرق

يمكن أن تساعدك القهوة على البقاء مستيقظًا أثناء النهار ، لكنه قد يؤثر سلبًا على نوعية وكمية النوم، توقف عن تناول الكافيين في وقت مبكر من بعد الظهر لتجنب مشاكل النوم.

-مشاكل في الجهاز الهضمي

على الرغم من أن الكميات الصغيرة إلى المعتدلة من القهوة يمكن أن تحسن من حركة الأمعاء ، إلا أن الجرعات الأكبر قد تؤدي إلى براز رخو أو ارتجاع المريء، قد يكون من المفيد تقليل تناول القهوة أو التحول إلى الشاي.

- انهيار العضلات

قد يصاب الأشخاص بانهيار العضلات التالفة ، بعد تناول كميات كبيرة من القهوة، قلل من تناولك إلى 250 مجم يوميًا إذا كنت غير متأكد من مدى تحملك.

- الإدمان

قد يؤدي عدم تناول القهوة لعدة ساعات إلى ظهور أعراض انسحاب نفسية أو جسدية لدى أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة بشكل يومي.

-ضغط دم مرتفع

يبدو أن القهوة يرفع ضغط الدم عند تناوله بجرعات عالية أو قبل التمرين ، وكذلك عند الأشخاص الذين نادرًا ما يستهلكونه، ولكن قد يكون هذا التأثير مؤقتًا فقط ، لذا من الأفضل مراقبة استجابتك.

- سرعة دقات القلب

قد تؤدي الجرعات الكبيرة من القهوة إلى زيادة معدل ضربات القلب أو الإيقاع لدى بعض الأشخاص، يبدو أن هذه التأثيرات تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، إذا شعرت بها ، ففكر في تقليل تناولك لها.

المصدر: healthline.

اضرار القهوة

اضرار القهوة على الريق

تعتبر القهوة مشروبًا شائعًا لدرجة أن مستويات استهلاكها تأتي في المرتبة الثانية بعد الماء في بعض البلدان، بالإضافة إلى مساعدتك على الشعور بتعب أقل وأكثر يقظة ، فإن الكافيين الموجود في القهوة قد يحسن مزاجك ، ووظيفة دماغك ، وأداء التمارين، قد يزيد أيضًا من فقدان الوزن والحماية من أمراض مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وأمراض القلب.

يستمتع الكثير من الأشخاص بشرب القهوة في الصباح الباكر ومع ذلك ، يؤكد بعض الأشخاص أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يضر بصحتك.

تتناول هذه المقالة ما إذا كان يجب شرب القهوة على معدة فارغة.

- تزيد القهوة من إنتاج حمض المعدة ولكن لا يبدو أنها تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لمعظم الأشخاص لذلك ، فإن شربه على معدة فارغة أمر جيد تمامًا.

- قد تسبب القهوة ارتفاعًا مؤقتًا في هرمون الكورتيزول. ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية ، بغض النظر عما إذا كنت تشربه على معدة فارغة أو مع الطعام.

- شرب الكثير من القهوة قد يسبب القلق والأرق والصداع النصفي وقلة النوم. ومع ذلك ، لا يوجد دليل يشير إلى أن شربه على معدة فارغة يؤثر على وتيرة أو قوة هذه الآثار الجانبية.

يستمتع الكثير من الأشخاص بالقهوة في أول شيء في الصباح قبل أن يأكلوا.

على الرغم من الخرافات المستمرة ، إلا أن القليل من الأدلة العلمية تشير إلى أن شربه على معدة فارغة أمر ضار. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن يكون له نفس التأثيرات على جسمك بغض النظر عن كيفية استهلاكه.

على الرغم من ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي عند شرب القهوة على معدة فارغة ، فحاول تناولها مع الطعام بدلاً من ذلك، إذا لاحظت حدوث تحسن ، فقد يكون من الأفضل تعديل روتينك وفقًا لذلك.

المصدر: healthline.

اضرار القهوة على الريق

اضرار القهوة على الحامل

القهوة منبه يعمل على الدماغ والجهاز العصبي، يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين الموجود بالقهوة إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، بالإضافة إلى جعل المرء يشعر بالاستيقاظ، يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى القلق والأرق ، ويمكن أن يسبب الصداع والأرق.

الاستهلاك المنتظم للقهوة عند التوقف فجأة قد يسبب أعراض الانسحاب مثل التعب والتهيج وعدم الوضوح، يعد الحد من استهلاك القهوة أثناء الحمل أمرًا بالغ الأهمية لتقليل مخاطر المشكلات الصحية للطفل، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من القهوة لدى النساء الحوامل إلى الإجهاض.

يتفاعل الكافيين الموجود بالقهوة مع العديد من المستقبلات مثل مستقبلات الأدرينالية ، والأدينوزين ، والسيروتونين ، ومستقبلات حمض الكوليني γ-amino butyric acid (GABA)، يعد استهلاك الكافيين أثناء الحمل والرضاعة مدعاة للقلق لأنه ، من الناحية النظرية ، يتخطى الكافيين بسهولة حاجز المشيمة ، ولا يستطيع الأطفال استقلاب الكافيين حتى يبلغوا 3 أشهر على الأقل.

بمجرد عبور الكافيين المشيمة ، ينخفض ​​معدل استقلاب الكافيين أثناء الحمل، لوحظ أن الكميات العالية جدًا من القهوة تسبب المرض لجرذ الجنين ، ومن غير المرجح أن يتناول البشر مثل هذه الكميات الكبيرة من القهوة، وجدت الدراسات أيضًا أنه في معظم الحالات ، لم يكن الكافيين الموجود بالقهوة هو العامل الوحيد ؛ كما لعبت عوامل أخرى دورًا مهمًا مثل عمر الأم ، وعادات الشرب والتدخين.

ذكرت صحيفة British Medical Journal في عام 2003 أن النساء الدنماركيات اللواتي قلن إنهن يستهلكن 8 أكواب من القهوة يوميًا كان لديهن معدل أعلى من وفيات الجنين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. ومع ذلك ، فإن تقدير تعرض الجنين للكافيين ليس سهلاً كما يُعتقد ، لأن أحجام الكوب تختلف ، كما تختلف طريقة تحضير القهوة أيضًا.

كما أن محتوى الكافيين في أنواع مختلفة من القهوة والشاي يختلف بشكل كبير ، كما يختلف معدل تصفية الكبد للكافيين بشكل كبير ، حيث يكون التخلص أسرع عند المدخنين ، ويتأثر أيضًا بتعدد الأشكال الجينية.

نصائح لتقليل تناول الكافيين أثناء الحمل

جرب شرب العصير أو الماء أو القهوة / الشاي منزوع الكافيين

قلل من مشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين

المصدر: news-medical

اضرار القهوة على الحامل

اضرار القهوة على الكلى

إن الشعبية المتزايدة للقهوة في جميع أنحاء العالم كمشروب مفضل تجعلها أيضًا موضوعًا لدراسة مكثفة حول آثارها الصحية، حقق العلم في كيفية تأثير القهوة على كل شيء من جهاز المناعة لدينا إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

احتدم الجدل حول ما إذا كانت القهوة جيدة أم سيئة بالنسبة لك لأكثر من ألف عام ، منذ اكتشاف القهوة لأول مرة (ربما) في إثيوبيا، من الصعب أن نتخيل اليوم ، ولكن في بعض الأحيان تم حظر القهوة في أجزاء معينة من العالم ، لأسباب صحية أو دينية.

دراسات عن القهوة وأمراض الكلى

تميل الدراسات الوبائية المستندة إلى السكان إلى إظهار وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وربما تأثير وقائي على وظائف الكلى.

أظهرت دراسة كورية أجريت على أكثر من 2600 امرأة أن استهلاك القهوة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى ، بما في ذلك النساء المصابات بداء السكري، فإن الدراسات الاستقصائية القائمة على السكان ليست كافية لاستخلاص استنتاجات قوية.

لذلك ، نظرًا لطبيعة الموضوع ذات الصلة وربما المثيرة للجدل ، حاول التحليل التلوي المنشور في عام 2016 الإجابة على هذا السؤال بالذات، أظهر هذا التحليل التلوي عدم وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى المرضى الذكور.

ومن المثير للاهتمام ، أنها لاحظت بالفعل إمكانية انخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى النساء اللائي يشربن القهوة، الاستنتاج المتعلق بالقهوة ، على الأقل بناءً على هذه البيانات ، يمكن أن يكون: غير ضار على كلى الذكور ، وربما مفيد للنساء.

تشبه نتائج التحليل التلوي أعلاه دراسة أخرى من جزء آخر من العالم ، وتحديداً ساحل المحيط الهادئ في نيكاراغوا حيث لوحظ انخفاض معدل انتشار مرض الكلى المزمن في قرى زراعة البن.

القهوة وأمراض الكلى الوراثية

في الماضي ، أشارت الدراسات العلمية الأساسية إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من خطر نمو تكيسات الكلى في المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد (PKD).

ومع ذلك ، في المزيد من الدراسات السريرية الحالية ، لم يُلاحظ استهلاك القهوة كعامل خطر لتطور PKD

خطر الإصابة بحصوات الكلى

بخلاف أمراض الكلى الطبية ، لا تزال هناك حالات خاصة قد يحتاج فيها تناول القهوة إلى الاعتدال، أحد هذه السيناريوهات هو الأشخاص الذين يشكلون حصوات الكلى.

تعتبر حصوات الأوكسالات واحدة من أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا ، ويصادف أن القهوة العادية هي أحد المصادر الرئيسية للأوكسالات في نظامنا الغذائي.

لذلك ، يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى ، وخاصة أولئك الذين يعانون من حصوات أكسالات الكالسيوم ، أن ينظروا إلى القهوة كعامل خطر محتمل

خطر الاصابة بسرطان الكلى

الأدلة بخصوص هذا مختلطة تمامًا، أشارت الدراسات عادةً إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية عند تناول القهوة. ومع ذلك ، لسبب ما ، يبدو أن هذا الارتباط صحيح بالنسبة للقهوة المحتوية على الكافيين فقط.

يبدو أن استهلاك القهوة منزوعة الكافيين يزيد من خطر الإصابة بنوع فرعي من سرطان الخلايا الكلوية الصافية ، وهو نوع معين من سرطان الكلى ، ولكن يجب إجراء المزيد من الدراسات لفهم هذا الارتباط المحتمل بشكل أفضل.

المصدر: verywellhealth