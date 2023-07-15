تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

غالبًا ما تستدعي حرارة الصيف الحارقة بعض التساهل الشديد ونبحث غالبًا عن بعض الحلول الفورية لإحياء روحنا وتجديد شبابها ، ولكن هل هذه المشروبات الغازية أو الآيس كريم المحمّل بالسكر مفيدة للصحة؟ الجواب هو لا! فلماذا لا تذهب لبعض الفواكه الصحية والطازجة لتحافظ على رطوبتك وتتغلب على الحرارة!

الصيف هنا وهو ذلك الوقت من العام ، عندما ننتظر بفارغ الصبر الانغماس في بعض الأطباق الشهية مع وجبة فطور وغداء مريحة، إنه أيضًا الوقت الذي ننتظر فيه وصول بعض أروع هدايا الطبيعة مثل المانجو والشمام والبطيخ، بصرف النظر عن كل هذا ، فإن الوقاية من ضربة الشمس مهمة بنفس القدر للبقاء بصحة جيدة والفواكه هي أفضل طريقة للحفاظ على المشاكل الصحية الناتجة عن الحرارة وإعطاء الجسم تغذية كافية للبقاء على قيد الحياة قسوة الطقس.

هذه الفاكهة الصيفية تساعدك على البقاء رطبًا

-الشمام هو فاكهة صيفية طازجة أخرى تساعد في منح الجسم ترطيبًا وافرًا، مباشرة من تناوله نيئًا إلى شرب عصيره لا يُعرف الشمام فقط بمذاقه ولكن أيضًا بقوامه المذهل ورائحته الفاكهية الساحرة ، والتي يمكن أن تضيف الروح إلى أي طعام شهي تضيفه عليه.

غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، د ، ب 6 ، الحديد ، المغنيسيوم والألياف الغذائية ، بل يساعد أيضًا في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، يساعد وجود نسبة عالية من الكاروتين في الشمام في الوقاية من السرطان، بصرف النظر عن كل هذا ، فهو يساعد في تقوية المناعة بسبب وجود فيتامين سي المعروف بتقوية المناعة.

-بطيخ

لا يمكنك التفكير في الاستمتاع الصيفي دون ذكر هذه الفاكهة الضخمة على شكل كرة القدم، البطيخ هو جوهر التساهل الصيفي ، بدءًا من إضافة المذاق والنضارة للسلطات اللطيفة إلى إضافة الروح إلى مقويات العطش ، فالبطيخ محبوب لمذاقه الرائع ونكهته ورائحته، ولكن ما يجعل البطيخ فاكهة صيفية مثالية هو محتواه المائي بنسبة 90٪ ، مما يجعله مشبعًا ومرطبًا حقًا، غنيأ بالعناصر الغذائية مثل الليكوبين والفيتامينات A و B6 و C ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية ، يمكن أن يكون تناول البطيخ نيئًا أو شرب عصيره أفضل طريقة للتغلب على الحرارة ومنح الجسم دفعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها بشدة للحفاظ على قسوة الطقس .

-المانجو

يكاد يكون من المستحيل تخيل الصيف بدون هذه الفاكهة، المانجو من أساسيات الصيف المثالية ، ليس فقط لأنهم يحبون طعمها الحلو المنعش ولكن أيضًا لخصائصها الغذائية، معبأة بالعناصر الغذائية المخصبة للصحة مثل البروتينات وفيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، الحديد ، حمض الفوليك ، المغنيسيوم ، الريبوفلافين والألياف الغذائية ، تحتوي المانجو على أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن المختلفة ، مما يساعد على جعلها طعامًا فائقًا، يوفر 3/4 كوب من المانجو 50٪ من فيتامين سي اليومي و 8٪ من فيتامين أ اليومي و 8٪ من فيتامين ب 6 اليومي.

لا توجد طريقة فعليًا لإرواء عطشك أفضل من تناول عصائر المانجو الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأنسان.

-الموز

فاكهة لجميع المواسم ، ولكن خصائصها الغذائية تجعلها فاكهة صيفية رائعة للتغلب على الحرارة الحارقة والحفاظ على توازن ترطيب الجسم، يمكن خلط الموز مع مشروباتك الصيفية والمأكولات الشهية مثل الحلويات المجمدة أو العصائر أو المخفوقات ؛ يُعرف الموز بالطعام القابض ، مما يجعل الأنسجة تتقلص ، مما يساعد على امتصاص المزيد من الماء مما يحافظ على برودة الجسم، بصرف النظر عن ذلك ، يساعد الموز في تعزيز الطاقة وتقوية العضلات ، مما يجعله مناعة كبيرة تقوي الفاكهة، معبأة بالبروتينات والألياف والكربوهيدرات والبوتاسيوم وفيتامين ب 6 ، ج.لذا ، إذا كنت تخطط لإشباع روحك بشيء رائع ، فاذهب لمخفوقات الموز والعصائر.

المصدر: timesofindia