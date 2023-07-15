علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

وفقًا لخبراء الصحة، ترتبط اللثة أو صحة الفم السيئة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ترتبط أمراض اللثة أيضًا بالسكتة الدماغية ، والتي غالبًا ما تكون مدفوعة بنفس العملية التي تسبب معظم حالات النوبات القلبية: تصلب الشرايين - تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين وعليها.

أعراض أمراض اللثة



أمراض اللثة ، تشير إلى التهاب وعدوى الأنسجة التي تدعم الأسنان، فيما يلي بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها ، وفقًا لمايو كلينك:

لثة محمرة أو أرجوانية

نزيف

وجع

رائحة الفم الكريهة

طعم غير سار

ألم عند المضغ

اللثة التي تبتعد عن أسنانك

الأسنان فضفاضة

تغيير في الطريقة التي تتلاءم بها أسنانك معًا



أسباب أمراض اللثة



وفقًا لخبراء الصحة ، فإن تراكم ترسبات الأسنان هو السبب الأول لأمراض اللثة، تحتوي البلاك على أنواع مختلفة من البكتيريا التي يمكن أن تصيب اللثة. لذا ، فإن نظافة الفم السيئة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بأمراض اللثة، لدى بعض الأشخاص ، قد تلعب الجينات دورًا في الإصابة بأمراض اللثة عن طريق تغيير الطريقة التي يستجيب بها جهاز المناعة للبكتيريا.

كيفية الوقاية من أمراض اللثة

نظافة الأسنان المنتظمة هي مفتاح الوقاية من أمراض اللثة، يتضمن ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين ، واستبدال فرشاة أسنانك بعد تآكل شعيراتها ، واستخدام الخيط لإزالة تراكم الترسبات بين الأسنان ، واستشارة طبيب الأسنان مرتين سنويًا للتنظيف، إذا نزفت اللثة ، فلا تتجاهلها وتراجع طبيب الأسنان.



هل علاج أمراض اللثة يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟



إن الارتباط بين أمراض اللثة والمشاكل الصحية الأخرى مثل أمراض القلب واضح تمامًا. ومع ذلك ، هناك القليل من الأدلة في الوقت الحالي لإثبات على وجه اليقين أن إجراءات تحجيم الأسنان وتنظيفها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل أمراض اللثة معدية؟



يمكن للبكتيريا المسببة لأمراض اللثة أن تنتقل من شخص إلى آخر من خلال الاتصال المتكرر وطويل الأمد من خلال اللعاب (مثل التقبيل)، تزداد أيضًا فرص الإصابة بأمراض اللثة من شخص ما إذا شربت من نفس الكوب أو شاركت الأواني معهم.



المصدر: timesofindia

