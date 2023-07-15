أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم ، آثار كبيرة على صحة القلب، ويتسبب في حالة خطيرة ، إذا تُركت دون علاج أو تم التعامل معه بشكل سيئ ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات القلب والأوعية الدموية المختلفة، لذلك فإن فهم العلاقة بين ضغط الدم غير المتحكم فيه وتأثيراته على القلب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب المثلى.



ويقول الدكتور مونيك ميهتا ، رئيس قسم علوم القلب ، مستشفى مانيبال ، غوروغرام ، "عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين كبيرة جدًا ، يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، بمرور الوقت يمكن أن يتسبب هذا الضغط المتزايد في تلف الشرايين ، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب ".

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها ضغط الدم غير المتحكم فيه على صحة القلب:

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المُدار إلى إجهاد القلب ، مما يؤدي إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم، يمكن أن يؤدي عبء العمل المتزايد هذا إلى إضعاف عضلة القلب ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة ، مثل مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية وفشل القلب.

-تلف الشرايين

يقول الدكتور ميهتا: "يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى إتلاف البطانة الداخلية للشرايين ، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الترسبات الدهنية المعروفة باسم اللويحات، ويمكن أن تحد هذه اللويحات من تدفق الدم إلى القلب ، مما يؤدي إلى ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ".

الإصابة بتمدد الأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المُدار إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية، تمدد الأوعية الدموية هو انتفاخ يتشكل في المناطق الضعيفة من الأوعية الدموية ، وإذا تمزق ، يمكن أن يسبب نزيفًا داخليًا يهدد الحياة.

-مخاطر السكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية، عندما يكون ضغط الدم غير مضبوط ، يمكن أن يتلف الأوعية الدموية في الدماغ ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى تلف في الدماغ وربما إعاقة طويلة الأجل ، كما يقول الدكتور ميهتا.

- تلف الكلى

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المُدار إلى إتلاف الأوعية الدموية في الكلى ، مما يضعف قدرتها على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى ، وفي الحالات الشديدة ، الفشل الكلوي.



فيما يلي بعض النصائح التي ينصح بها الخبراء للتحكم في ضغط الدم وإدارته بشكل فعال:

أسلوب حياة صحي:

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، الحد من تناول الصوديوم ، وتجنب الإفراط في استهلاك الكحول ، والإقلاع عن التدخين. حافظ على وزن صحي ومارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا.

الدواء المناسب:

إذا كان ضغط الدم يحتاج إلى دواء ، فتناوله كما هو موصوف من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك،

وتابع بانتظام لمراقبة ضغط الدم وضبط جرعات الدواء إذا لزم الأمر.

مراقبة ضغط الدم:

يقول الدكتور ميهتا "افحص ضغط الدم بانتظام في المنزل باستخدام جهاز مراقبة ضغط الدم الموثوق به، احتفظ بسجل للقراءات وشاركها مع طبيبك ".

تقليل التوتر:

ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر وتقليله ، مثل ممارسة تقنيات الاسترخاء أو الانخراط في نشاط بدني منتظم أو طلب الدعم من معالج أو مستشار.

الفحوصات الطبية المنتظمة:

قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإجراء فحوصات وفحوصات منتظمة، يمكنهم تقييم ضغط الدم وتقديم التدخلات اللازمة ومراقبة صحة قلبك بشكل عام.

من المهم العمل عن كثب مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة مخصصة للتحكم في ضغط الدم لديك، تذكر أن الاكتشاف المبكر والإدارة السليمة وتعديلات نمط الحياة هي المفتاح للحفاظ على صحة القلب المثلى، إذا كانت لديك مخاوف بشأن ضغط الدم أو صحة القلب ، فاستشر أخصائي رعاية صحية للحصول على إرشادات ودعم الخبراء.

المصدر: timesofindia

