برغم شرب القهوة.. أسباب تجعلك لا تستطيع الشعور بالنشاط

على الرغم من أن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يعتبر من المنبهات الطبيعية والمعروفة بتحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة مستويات اليقظة والنشاط، إلا أن هناك عدة أسباب يمكن أن تجعل شرب القهوة لا يؤدي إلى النشاط المطلوب، ومن هذه الأسباب التي كشفت عنها الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية لصدى البلد.

أسباب يمكن أن تجعل شرب القهوة لا يؤدي إلى النشاط المطلوب

الاعتماد الزائد على القهوة: إذا كنت تعتمد بشكل كبير على القهوة لتحفيز النشاط، فقد يؤدي ذلك إلى تعود الجسم على الكافيين وتقليل تأثيره على الجسم مع الوقت.

قلة النوم: إذا كنت تعاني من قلة النوم الكافي، فقد لا يكون تناول القهوة كافياً لتعويض نقص النوم واستعادة النشاط.

الإجهاد النفسي: إذا كنت تشعر بالإجهاد النفسي والتعب الذهني، فقد لا يكون تناول القهوة كافياً لتحسين النشاط والتركيز.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم قد تؤثر على قدرة الجسم على استخدام الكافيين بشكل فعال، مما يجعل القهوة غير فعالة في تحفيز النشاط.

الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومثبطات بيتا قد تؤثر على تأثير الكافيين في تحفيز النشاط.

لذلك، ينصح بتناول القهوة بشكل معتدل وعدم الاعتماد عليها بشكل كبير لتحفيز النشاط، والاهتمام بالنوم الكافي والتغذية الصحية وممارسة الرياضة لتحسين الصحة العامة وزيادة النشاط والتركيز.