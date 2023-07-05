ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد القهوة الخضراء .

من فوائد القهوة الخضراء ما يلي:-

. المساهمة في خفض ضغط الدم: أنَّ إعطاء الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف لأحماض الكلوروجينيك المستخلصة من القهوة الخضراء، قللّ من ضغط الدم الانقباضي، وضغط الدم الانبساطي لديهم بشكل ملحوظ خلال فترة تناوله.

. المساعدة على خفض مستويات السكر في الجسم: أنَّ تناول مستخلص القهوة الخضراء يُمكن أن يقلّل من مستوى سكر الدم الصياميّ دون التأثير في مستويات الإنسولين، ولكن لوحظ أنّ من الممكن لزيادة الجرعة أن تؤثر في حالة عامل مقاومة الخلايا للإنسولين.

. تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر: يمكن للقهوة الخضراء أن تقلّل من بعض أعراض التنكسات الإدراكيّة، والعصبيّة، والنفسيّة لمرض ألزهايمر.

.خسارة الوزن أنَّ مستخلص القهوة الخضراء يقلل من الدهون الحشوية، ووزن الجسم، وذلك عن طريق تثبيط امتصاص الدهون، وتنشيط عمليات أيض الدهون في الكبد.