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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

مكرونة بشاميل بالقشطة 
مكرونة بشاميل بالقشطة 

مكرونة بشاميل بالقشطة من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة..

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مقادير مكرونة بشاميل بالقشطة


٢كيس مكرونة بينا مسلوقة 
(الحشوة)
نصف كيلو لحمة مفرومة 
(البشاميل)
٢لتر حليب
٤ملعقة كبيرة نشا
٣ملعقة كبيرة قشطة بلدي 
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير مكرونة بشاميل بالقشطة


نضع على المكرونة جزء من البشاميل ونقلبها جيداً ثم نضع جزء منها في صينية مدهونة بالسمنة ثم نضع اللحمة المفرومة المعصجة ثم نضع جزء آخر من المكرونة "المخلوطة بالبشاميل" ثم نضع باقي كمية البشاميل على الوجه وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا
(لعمل البشاميل)
في الخلاط نضع الحليب والنشا والملح والفلفل الأسود ونخلط جيداً ثم نضع الخليط في حلة ساخنة على النار بالتدريج مع الاستمرار في التقليب بالمضرب اليدوي ثم نضيف القشطة ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام ويتكون خليط البشاميل

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