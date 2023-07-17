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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دجاج بالخلطة اليونانية.. جديدة ولذيذة

طريقة عمل دجاج بالفرن
طريقة عمل دجاج بالفرن علي الطريقه اليونانية

دجاج بالفرن علي الطريقة اليونانية من الأكلات الجديدة و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج بالفرن علي الطريقة اليونانية .

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مكونات دجاج بالفرن علي الطريقه اليونانية 


٦ أفخاد دجاج 
لتتبيل الدجاج
نصف كوب زيت زيتون
٢ ملعقة صغيره زعتر
ملح و فلفل
١ ملعقة صغيره مسترده
٤ ملعقة كبيره ليمون
للفرن
١ بصله حمرا كبيره
١ فلفل اصفر
١ فلفل احمر
٢ كوسه كبيره
للتقديم :
١ كوب زيتون اسود كالاماتا
١ كوب جبنه فيتا
نصف كوب بقدونس


طريقة تحضير دجاج بالفرن علي الطريقه اليونانية 


نخلط زيت الزيتون مع الليمون، مسترده ونتبل بملح، فلفل وزعتر
في صينية الفرن نضع الخضار ونتبلها ربع كمية التتبيلة ثم نرص الدجاج ونتبله بباقي التتبيلة و نغطيها بالفويل
ندخل الصينية على الفرن الساخن على اعلى درجة حرارة لمدة ٢٠ دقيقة ثم ننزل الحرارة ل٢٠٠ لمدة ٤٠ دقيقة
نكشف الصينية نضيف الجبنة والزيتون ونحمر الوجه
نزيين الوجه بالبقدونس و تقدم ساخنة بالهنا و الشفا

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