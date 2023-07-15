عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل كفتة بالبطاطس
طريقة عمل كفتة بالبطاطس

 الكفتة بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل و الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  كفتة بالبطاطس…

txt

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

txt

طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة


مقادير كفتة بالبطاطس


نصف كيلو لحمة مفرومة
كيلو بطاطس محمرة
بصلة أرباع
٣فلفل رومي جوليان
٢طماطم مقطعة
٣فص ثوم
لتر عصير طماطم
بيضة
نصف كوب بقسماط متبل حار
بابريكا
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير كفتة بالبطاطس 


في الكبة نضع الثوم و البصل والبيضة ونخلطهم جيداً ثم نضعهم في بولة على اللحمة المفرومة ونضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبقسماط المتبل ونعجنهم جيداً ونبدأ في تشكيلهم وفي صينية أو طاسه بها زيت قلي الكفتة حتى يتغير لونها وفي طاجن نبدأ برص الكفتة والبطاطس كما وضحنا بالحلقة ونضع عليها عصير الطماطم والفلفل والطماطم وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج وتقدم وصحتين وهنا 

كفتة بالبطاطس الشيف نونا طريقة عمل كفتة بالبطاطس مقادير كفتة بالبطاطس طريقة تحضير كفتة بالبطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

1.3 مليون دولار في الطريق.. آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

ترشيحاتنا

السيسي يصل إلى كينيا للمشاركة في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي

‏الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام

حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها

أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون المفتوحة للتنس لصالح ماركيتا فوندروسوفا

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

الهند والإمارات توقعان اتفاقية الاستغناء عن الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ