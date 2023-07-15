طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

الكفتة بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل و الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالبطاطس…



مقادير كفتة بالبطاطس



نصف كيلو لحمة مفرومة

كيلو بطاطس محمرة

بصلة أرباع

٣فلفل رومي جوليان

٢طماطم مقطعة

٣فص ثوم

لتر عصير طماطم

بيضة

نصف كوب بقسماط متبل حار

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كفتة بالبطاطس



في الكبة نضع الثوم و البصل والبيضة ونخلطهم جيداً ثم نضعهم في بولة على اللحمة المفرومة ونضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبقسماط المتبل ونعجنهم جيداً ونبدأ في تشكيلهم وفي صينية أو طاسه بها زيت قلي الكفتة حتى يتغير لونها وفي طاجن نبدأ برص الكفتة والبطاطس كما وضحنا بالحلقة ونضع عليها عصير الطماطم والفلفل والطماطم وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج وتقدم وصحتين وهنا