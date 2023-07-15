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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

زلابيا المكرونة 
زلابيا المكرونة 

زلابيا المكرونة من الحلويات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تجربتها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل زلابيا المكرونة.

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مقادير زلابيا المكرونة 


كيس مكرونة مسلوقة
دقيق 
ملعقة كبيرة زبدة
سيرب متوسط بارد
باكو بيكنج بودر
ملح
زيت للقلي


طريقة تحضير زلابيا المكرونة 


نسلق المكرونة جيداً ونضربها في الخلاط مع القليل من الماء المغلي حتى يصبح القوام كريمي ثم نضيف الزبدة والبيكنج بودر والملح ونخلط ثم نضيف الدقيق حتى نحصل على عجينة لينة ونتركها ترتاح ثم نفردها بالنشابة ونقطعها بغطاء زجاجة أو بقطاعة صغيرة أو ببلبلة ثم نقليها في زيت غزير ساخن ونضع عليها السيرب ونزينها وتقدم وصحتين وهنا
 

زلابيا المكرونة طريقة عمل زلابيا المكرونة مقادير زلابيا المكرونة طريقة تحضير زلابيا المكرونة الشيف نونا

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