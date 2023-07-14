طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

طاجن عكاوي بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.
فقدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس..
مقادير طاجن عكاوي بالبطاطس
عكوة كندوز
٢بصل مفروم
ملعقة كبيرة سمنة
ماء مغلي
3حبة قرنفل صحيح
لاورا بودر
حبهان بودر
(للتسوية)
3بطاطس مكعبات
فلفل رومي مكعبات
ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم
2جزر حلقات
نصف لتر طماطم مسبكة
ملعقة كبيرة صلصة
كوب شوربة ساخنة
سمنة
سبع بهارات
كزبرة جافة
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير طاجن عكاوي بالبطاطس
نغسل العكوة جيداً ثم نتبلها بالبصل والتوابل ثم في ووك ساخن على النار نضع السمنة والبصل والتوابل كلها والعكوة ونشوحهم مع بعض جيداً ثم نضيف الماء المغلي ونقلب ونستمر في إضافة الماء حتى تمام النضج ثم في ووك ساخن على النار نضع السمنة والبطاطس والفلفل الرومي والجزر والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضيف الفلفل الحار ونقلب ثم نضيف المرقة والصلصة ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم في طاجن نضع العكاوي ثم نضع الخضار ثم نضيف الطماطم المتسبكة وندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى الإحمرار وتمام النضج ويقدم وصحتين وهنا