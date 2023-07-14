طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

طاجن عكاوي بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.

فقدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس..



مقادير طاجن عكاوي بالبطاطس



عكوة كندوز

٢بصل مفروم

ملعقة كبيرة سمنة

ماء مغلي

3حبة قرنفل صحيح

لاورا بودر

حبهان بودر

(للتسوية)

3بطاطس مكعبات

فلفل رومي مكعبات

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم

2جزر حلقات

نصف لتر طماطم مسبكة

ملعقة كبيرة صلصة

كوب شوربة ساخنة

سمنة

سبع بهارات

كزبرة جافة

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن عكاوي بالبطاطس



نغسل العكوة جيداً ثم نتبلها بالبصل والتوابل ثم في ووك ساخن على النار نضع السمنة والبصل والتوابل كلها والعكوة ونشوحهم مع بعض جيداً ثم نضيف الماء المغلي ونقلب ونستمر في إضافة الماء حتى تمام النضج ثم في ووك ساخن على النار نضع السمنة والبطاطس والفلفل الرومي والجزر والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضيف الفلفل الحار ونقلب ثم نضيف المرقة والصلصة ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم في طاجن نضع العكاوي ثم نضع الخضار ثم نضيف الطماطم المتسبكة وندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى الإحمرار وتمام النضج ويقدم وصحتين وهنا

