طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

جلاش بالبسطرمة والجبن.. من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد الأسرة في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.



مقادير جلاش بالبسطرمة والجبن



لفة جلاش

(الحشوة)

كوب بسطرمة مفرومة

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة موتزاريلا

نصف كوب زيتون أخضر شرائح

نصف كوب زيتون أسود شرائح

٣فلفل أحمر حار شرائح

٣بيض

(خليط التوريق والدهن)

كوب سمنة ذائبة

كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر



طريقة تحضير جلاش بالبسطرمة والجبن



نفرد ورقة من الجلاش وندهنها بخليط التوريق والدهن ثم نحشيها بخليط الحشوة ونطبقها كما وضحنا بالحلقة ثم ندهن الوجه بخليط التوريق والدهن ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نضع الجلاش المحشي في طاسة ساخنة على نار هادئة ونتركه حتى ينضج من الجانبين ثم يقدم وصحتين وهنا

(لعمل الحشوة) في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيدا.. (لعمل خليط التوريق والدهن)

في حلة على النار نضع كل المكونات ونخلط جيداً ثم نترك الخليط حتى يدفأ قليلاً