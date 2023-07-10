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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

صدى البلد

فطيرة التفاح من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد الأسرة أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فطيرة التفاح…

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مقادير فطيرة التفاح 
 

٣ كوب دقيق
٣/٤ كوب سمنة
١ كوب سكر
٣ بيض
٢ ملعقه صغيره بيكنج باودر
ڤانيلا
الحشوة :
٤ تفاح مبشور
ربع كوب سكر
١ ملعقه صغيره قرفة
١ ملعقه كبيره ليمون
ربع كوب لوز شرائح للوجة
سكر بودرة للوجة


طريقة تحضير فطيرة التفاح 


نضع جميع مكونات الحشوة على النار حتى ينضج التفاح وتجف السوائل تماما
في العجان نضع السمنة و السكر ونخفقها بأداة الكف حتى يتجانس الخليط ويصبح لونه ابيض فاتح
نضيف البيض بالتدريج والڤانيلا ونستمر بالخفق
نخلط الدقيق والبيكنج باودر ونضيف للخليط ونخلط حتى تصبح عجينة متماسكة 
نغلفها وندخلها الثلاجة لتبرد
نفرد العجين على ورق زبدة ونضعها في الصينية ثم نضع عليها الحشوة ونزيين الوجه ببشر باقي العجين او عمل خطوط منها على الوجه ونضع اللوز ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج و تصبح ذهبية وتقدم بالهنا و الشفا.

فطيرة التفاح طريقة عمل فطيرة التفاح مقادير فطيرة التفاح طريقة تحضير فطيرة التفاح الشيف غادة التلى

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