طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة

كيك الرواني من الحلويات الشهية والغير تقليدية التي لا يعرفها بعض الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل كيك الرواني.

مقادير كيك الرواني



كوب سكر

٤بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

لون أصفر جل

٢كوب دقيق

3/4كوب سميد ناعم

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

(السيرب)

نصف كيلو سكر

نصف لتر ماء

عصير نصف ليمونة



طريقة تحضير كيك الرواني



في بولة نضع البيض والفانيليا ونخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي وله فووم عالي ثم نضع السكر بالتدريج مع الخلط المستمر ثم نضع اللون الأصفر ونخفق جيداً ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع السميد ورشة الملح ونضيفهم بالتدريج على الخليط ونقلب بملعقة خشبية أو بالمضرب الكهربائي من أسفل لأعلى بهدوء تام حتى لا يخرج الهواء من الخليط ونستمر في وضع الدقيق والسميد بالتدريج حتى تنتهي الكمية وحتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب أو صينية مدهونة بالزيت وندخله فرن مشتعل مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من 35 - 40 دقيقة.

ويتم اختبار نضج الكيك بوضع خلة أسنان في منتصف القالب وفي حالة خروج الخلة بدون أي عجينة ملتصقة بها تكون الكيكة قد نضجت ثم نتركها حتى تهدأ قليلاً ثم نسقيها بالسيرب وتقدم وصحتين وهنا.