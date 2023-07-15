أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

طاجن مكرونة من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويندفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن مكرونة.



مقادير طاجن مكرونة



كيلو مكرونة بينا مسلوقة

ربع كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو بانيه

ربع كيلو سجق شرقي مقطع

كيلو بصل مفروم

2كوب بصل جوليان محمر

2لتر صلصة طماطم متسبكة

زيت سندباد

3ملعقة كبيرة دقيق

كمون

بهارات

ملح



طريقة تحضير طاجن مكرونة



نسلق المكرونة 3/4 سلق ونسلق الطماطم ونقشرها ونضربها بالخلاط ونضع حلة على النار وننزل عليها بالطماطم ونتركها تأخذ غلوة ثم نتبلها بالملح والفلفل والكمون والبهارات ثم ننزل عليها بالبصل المحمر المفروم ونضبط ملحها ونتركها جانباً ونعصج الحشوة المستحبة سواء كانت لحمة مفرومة أو دجاج أو سجق أو كبدة ونحضر الطواجن ونبدأ نرص فيها المكرونة بالحشوات المختلفة مع تقليبها بقليل بجزء من صلصة الطماطم المتبلة ونغلفها فويل ونضعها بالفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة وصحتين وهنا