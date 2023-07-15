عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

طريقة عمل طاجن مكرونة
طريقة عمل طاجن مكرونة

طاجن مكرونة من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويندفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن مكرونة. 

txt

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

txt

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم


مقادير طاجن مكرونة 


كيلو مكرونة بينا مسلوقة
ربع كيلو لحمة مفرومة 
ربع كيلو بانيه 
ربع كيلو سجق شرقي مقطع 
كيلو بصل مفروم
2كوب بصل جوليان محمر
2لتر صلصة طماطم متسبكة
زيت سندباد
3ملعقة كبيرة دقيق
كمون
بهارات
ملح


طريقة تحضير طاجن مكرونة 


نسلق المكرونة 3/4 سلق ونسلق الطماطم ونقشرها ونضربها بالخلاط ونضع حلة على النار وننزل عليها بالطماطم ونتركها تأخذ غلوة ثم نتبلها بالملح والفلفل والكمون والبهارات ثم ننزل عليها بالبصل المحمر المفروم ونضبط ملحها ونتركها جانباً ونعصج الحشوة المستحبة سواء كانت لحمة مفرومة أو دجاج أو سجق أو كبدة ونحضر الطواجن ونبدأ نرص فيها المكرونة بالحشوات المختلفة مع تقليبها بقليل بجزء من صلصة الطماطم المتبلة ونغلفها فويل ونضعها بالفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة وصحتين وهنا

طاجن مكرونة مقادير طاجن مكرونة طريقة تحضير طاجن مكرونة مكرونة الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

حكاية مرض غامض يحاصر أهالي نجع سند بقنا.. وتحرك عاجل لوزارة الصحة

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

موضوعات متعلقة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

ترشيحاتنا

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

بمتوسط 700 ألف.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

حادث سير.. ميسي ينجو من الموت المحقق .. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لـ مكافآت لاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري

تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لكليات تربية رياضية

بسبب فيديو | أمن الإسكندرية ينقذ المواطنين من كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ