طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

ماك آند تشيز مقلي من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ماك اند تشيز مقلي.



مقادير ماك اند تشيز مقلي

١ مكرونة صغيره مسلوقة

١ ملعقة كبيره زبده

١ ملعقه كبيره دقيق

٢ كوب حليب

١ مكعب مرق

٢ كوب جبن شيدر

١ كوب جبن موتزاريللا

٣ كوب بانكو

٣ بيض

الصوص :

١ ملعقه كبيره زيت زيتون

٢ فص ثوم

٢ كوب عصير طماطم

ربع كوب ريحان

ملح و فلفل

رشه جوزه الطيب



طريقة تحضير ماك اند تشيز مقلي:



في وعاء على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب ثم نضيف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر

نتبل بالملح و الفلفل و مكعب المرق اختياري

نضيف الاجبان و نقلب حتى تتماسك المكونات

نضيف المكرونة المسلوقة ونقلب حتى يختلطوا تماماً

نسكب المكرونة في صينية مستطيلة و نتركها لتبرد تماماً

نقطعها الى مربعات متساوية

نغطس المربعات في البيض ثم البانكو

نقلي الماك اند تشيز بزيت غزير ساخن حتى تشقر و تصبح ذهبية

لعمل الصلصة :

نضع زيت الزيتون مع الثوم و نقلبه قليلاً

نضيف عصير الطماطم ونتبل بملح وفلفل وجوزة الطيب

نترك الخليط ليتسبك واخيراً نضيف الريحان

نضع الماك اند تشيز مع الصوص في طبق التقديم و بالهنا و الشفا