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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

القهوة
القهوة

اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول القهوة بشكل يومي ولا يستطيعون الاستغناء عنها عند الالتزام بنظام غذائي معين أو دايت خاص بإنقاص الوزن .. فهل يتعارض شرب القهوة يوميا مع الريجيم؟!

ووفقا لموقع “إكسبريس” فإن تناول القهوة بشكل يومي لا يتعارض مع الريجيم بل العكس فى بعض الحالات تكن مفيدة فى إنقاص الوزن وتجعله أسرع ولكن بشروط.

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وقال ديفيد وينر، أخصائي التدريب والتغذية، أثبتت الأبحاث أن القهوة لها تأثير على إنقاص الوزن حيث أن الكافيين يزيد معدل الأيض بنسبة تتراوح بين 3 لـ 11% مما يجعل حرق الدهون اسرع.

وعند اتباع أى ريجيم لخسارة الوزن تحتاج للانتظام على عدة أشياء أهمها نظام غذائي صحي ومغذي وتمارين القلب والأوعية الدموية وتمارين القوة.

و نُشرت دراسة علمية في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition، قامت بتحليل 13 تجربة حالية تبحث عن علاقة القهوة  بفقدان الوزن لأكثر من 600 مشارك.

القهوة تزيد الوزن أحيانا 

وتوصلت إلى أن تناول الكافيين الموجود فى القهوة بشكل عام  يعزز فقدان الوزن ومؤشر كتلة الجسم ويقلل من دهون الجسم ومع ذلك في بعض الحالات، قد يكون لتأثير الكافيين على النوم تأثير معاكس ويتسبب فى زيادة الوزن.

وكشفت بعض الأبحاث أن  بعض الأشخاص الذين يشربون الكافيين مثل القهوة لديهم زيادة فى الوزن ويعانون من صعوبة في النوم وأحد أهم العوامل لضمان نتائج خسارة الوزن.

نتائج عكسية
نتائج عكسية

أفضل طريقة لتناول القهوة وإنقاص الوزن 


في البداية يجب تناولها باعتدال فلا تزيد عن فنجان فىاليوم ويكن فى أوقت غير الليل وعدم تناول القهوة على معدة فارغة. 

ويجب تناول القهوة أثناء الدايت دون إضافة الكريمة والسكر ويمكن وضع الحليب القليل الدسم وبدائل السكر الطبيعي.

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