صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قاد البلاد إلى حالة حرجة وأزمة كاملة.

وقال سوسكين، في مدونته على "يوتيوب": "استمروا في القتال، اقتلوا المزيد من الناس. لا يوجد مكان لوضع الصلبان وحفر القبور، قريبًا ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".



وتابع: "لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون.

وأضاف أنهم في بعض الأحيان لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء الخبز والماء، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".



وسأل سوسكين: "لماذا يصمت الجميع؟ يتم إلقاء أوكرانيا في كومة القمامة. يقولون لنا أن نموت في المقدمة... ألا تفهم شيئًا؟".



وخلص إلى أن أفضل خيار للجمهورية؛ هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لن يتمكن من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المعدات والقوى العاملة عن الولايات المتحدة، بعد محاولة للهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.

وصرح في وقت سابق، بأن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.