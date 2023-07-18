فشل كبير .. مخاوف في الغرب بسبب زيلينسكي وحكومته

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الغرب يخشي أن حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا تستطيع توجيه ضربات قوية بما فيه الكفاية.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن "بطء وتيرة الهجوم في ثلاثة اتجاهات رئيسية علي طول 965.4 كيلومتر تسبب في قلق الغرب من أن حكومة زيلينسكي لا يمكنها توجيه ضربة قوية قدر الإمكان".

وبدأت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق في الاعتراف بأن الجيش الأوكراني واجه الكثير من المشاكل خلال الهجوم المضاد.

وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن المدفعية والطيران الروسي لا يسمحان لكييف بتغطية قواتها بالدفاع الجوي.

كما أشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الدفاعات الروسية حولت "هجوم" كييف إلى عمل شاق بطيء ودموي.