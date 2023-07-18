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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي خائف.. تحذير أمريكي عاجل للرئيس الأوكراني بشأن نهاية الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه إذا قررت الولايات المتحدة التوقف عن دعم أوكرانيا، فسوف تتفاوض واشنطن مع موسكو، ونتيجة لذلك ستفقد أوكرانيا جزءًا من أراضيها.

وأضاف ماكجريجور: "أولاً: يجب على الرئيس الأمريكي إرسال رسالة إلى موسكو تفيد بأن البلاد ستنهي أي مساعدة إضافية لأوكرانيا. ثانيًا: تسحب الولايات المتحدة جميع أجهزتها العسكرية والاستخباراتية من أوكرانيا. إذا فعلنا ذلك،  فكر، ماذا سيفعل حلفاؤنا بعد ذلك؟ نفس الشيء".

وأوضح أنه في هذه الحالة، سيتم إجراء حوار بين روسيا والولايات المتحدة، ونتيجة لذلك سيحتفظ كل ما تبقى من أوكرانيا بوضع محايد، فستكون الأراضي الواقعة غرب نهر الدنيبر أو ما شابه، ولكن بدون أوديسا.

وقال ماكجريجور: “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خائف بشكل رهيب من مثل هذه النتيجة، لأنه وقع عددًا كبيرًا من العقود، ونقل الأراضي الأوكرانية إلى شركات مختلفة من خلالها”.

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وتابع قائلا: “ "إذا خسر الأوكرانيون هذا الصراع، وبدأنا مفاوضات حقيقية مع الروس، فإن العديد من هذه العقود ستكون باطلة، وجزءًا كبيرًا من الأموال الموعودة لن تذهب إلى حيث كان من المفترض أن تذهب. ويتفهم زيلينسكي هذا أيضًا”.

وأوضح ماكجريجور، أن “موقف زيلينسكي يائس: فهو لم يحقق شيئًا، ومئات الآلاف من الناس ماتوا من أجل لا شيء”.

أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا موسكو

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