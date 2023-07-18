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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ 5 أسباب.. نقل الدبابات الروسية المستولى عليها في أوكرانيا إلى بريطانيا

الدبابات الروسية
الدبابات الروسية

قال قائد عسكري بريطاني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تسلم بعض الدبابات الروسية التي تم الاستيلاء عليها والمدمرة إلى المملكة المتحدة، حيث يدرس الخبراء المركبات المدرعة بدقة.

وحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، قال رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين: “لدينا العلماء الذين ينتقون التفاصيل التي قد تكون لدولة أخرى. تهدف دراسة الدبابات الروسية التي أجريت في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في بورتون داون إلى الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة مثل، كيف تعمل معداتهم، وكيف يمكننا هزيمتها، وكيف يمكننا الحصول على دروع أفضل، وكيف يمكننا تعطل اتصالاتهم، كيف يمكننا التأكد من أننا نستطيع اختراق دفاعاتهم؟”

وأضاف رادكين أن لندن مستعدة لمشاركة نتائجها مع الحلفاء، مشيرًا إلى أن موسكو “قد تشكل خطرًا علينا في المستقبل”.

كما نقلت صحيفة “التليجراف”، عن وزير الدفاع بن والاس قوله، إنه لن يعكس الاتجاه الذي شهد تراجع الجيش البريطاني إلى مستوى منخفض غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

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في غضون ذلك ، في حديثه إلى وسائل الإعلام الروسية يوم الأحد، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخبراء كانوا يدرسون أيضًا الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها، ملمحًا إلى أن بعض النتائج التي توصلوا إليها يمكن استخدامها في “الهندسة العكسية”.

أوكرانيا الدبابات الروسية المملكة المتحدة

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