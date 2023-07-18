بيان عاجل من السفارة الفلسطينية في روسيا بشأن حل الصراع مع إسرائيل

قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل ممكنة فقط إذا توسطت فيها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح نوفل: "نعتقد أن أفضل خيار لتهدئة التوترات هو إعادة تفعيل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، ولكن إذا كان الأمريكيون فقط هم من يعارضونها من قبل، فإن الأمريكيين والأوروبيين يعارضونها الآن، ولهذا السبب هناك بعض الصعوبات لكننا على يقين من أن هذا هو الخيار الأفضل لإعادة السلام"، لافتا إلى أنه ينبغي أن تتوسط اللجنة الرباعية في المحادثات بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار السفير الفلسطيني لدي روسيا: "لكن حتى الآن، ترفض الولايات المتحدة المشاركة، بينما نحن حازمون على أن هذا ما نريده".

وفي 3 يوليو الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في جنين ومخيم قريب للاجئين الفلسطينيين.

بينما في 5 يوليو، أكملت القوات المسلحة الإسرائيلية انسحاب وحداتها من مخيم جنين.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 13 فلسطينيًا وأصيب ما لا يقل عن 120 عربيًا في الاشتباكات، وما لا يقل عن 20 مدنيا في حالة خطيرة.

وفي هذا الصدد، قررت القيادة الفلسطينية تعليق جميع الاتصالات مع السلطات الإسرائيلية وتقليص التنسيق بشأن القضايا الأمنية.