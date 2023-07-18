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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

اتفاقية الحبوب -
اتفاقية الحبوب - أرشيفية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بـ الحبوب مجانا.

وأوضح بيسكوف ، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول موقف موسكو من دعم البلدان المحتاجة، وما إذا كان استعداد روسيا لدعم البلدان المحتاجة مجانا، وإمكانية أن يحل ذلك محل إمدادات الحبوب الأوكرانية، التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق: "أفقر الدول الإفريقية حصلت على أقل القليل من صفقة الحبوب، إلا أن روسيا لا تزال مستعدة لاستبدال توريد الحبوب الأوكرانية للدول المحتاجة مجانا حتى بعد الانسحاب من صفقة الحبوب".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن قضية إمدادات الحبوب من روسيا إلى إفريقيا ستتم مناقشتها في القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في مدينة بطرسبر نهاية يوليو الجاري، مؤكدا على أن روسيا على اتصال بشركائها الأفارقة، وتابع أن هذه الاتصالات سوف تستمر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي إنه بموجب صفقة الحبوب، فإن معظم الحبوب الأوكرانية ذهبت، خلافا للاتفاقية، إلى الدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي، فيما تتلقى أوكرانيا أرباحها من النقد الأجنبي من بيعها، بينما لا تصل أي من هذه الشحنات إلى الدول الإفريقية.

وأضاف بوتين: " تشير الإحصائيات إلى أنه، ومنذ بداية الصفقة تم نقل 32.8 مليون طن في إطار صفقة الحبوب، حصل منها الاتحاد الأوروبي على 12.37 مليون طن، وحصلت دول آسيا على 10.93 مليون طن، بينما حصل الشرق الأوسط على 5.14 مليون طن، ومنطقة شمال إفريقيا على 3.24 مليون فقط، فيما كان نصيب منطقة إفريقيا الاستوائية 0.78 مليون طن وأوروبا الشرقية 0.36 مليون طن".

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