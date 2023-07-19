104 طائرات شارتر تصل مطروح قادمة من دول أوروبا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالى عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي إلى ١٠٤ طائرة شارتر بمطاري مرسي مطروح والعلمين .



وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ، أن مطار مرسي مطروح استقبل ( ٨١)طائرة شارتر من إيطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا ،بينما استقبل مطار العلمين الدولي عدد ( ٢٣ ) طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام مع الاقبال السياحي الكبير على المحافظة .

حيث تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.

يأتى ذلك استمرار لحركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيد من رحلات طيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية.