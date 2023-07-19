عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

104 طائرات شارتر تصل مطروح قادمة من دول أوروبا

طيران شارتر
طيران شارتر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالى عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي إلى   ١٠٤  طائرة شارتر بمطاري مرسي  مطروح والعلمين .

تحويل الكهرباء من هوائي إلى أرضي في بعض مناطق مرسي مطروح.. تفاصيل

الشباب والرياضة بمطروح تعلن انطلاق مشروع انتقاء المواهب الجديدة


وأوضح  محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ، أن مطار مرسي مطروح استقبل ( ٨١)طائرة شارتر  من إيطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا ،بينما استقبل مطار العلمين الدولي عدد ( ٢٣ ) طائرة سياحية  من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام مع الاقبال السياحي الكبير على المحافظة .

حيث تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.

يأتى ذلك استمرار لحركة السياحة الخارجية  مع استقبال محافظة مطروح مزيد من رحلات طيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات شارتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات

عشرات القتلى والمصابين .. القصة الكاملة للحادث المأساوي في الجزائر

الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجعا من الإسماعيلي

غسل 20 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات لمستريح عقارات في القاهرة

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ