الشباب والرياضة بمطروح تعلن انطلاق مشروع انتقاء المواهب الجديدة

أطلقت الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح مرحلة الانتقاء في لعبة ألعاب القوى مواليد "٢٠١٢/٢٠١١"، وذلك بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمرحلة الناشئين الجديدة، وسط سعادة واهتمام كبير من أبناء مطروح، بمركز شباب مطروح.

وأوضح الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير الشباب والرياضة بمطروح، أن ذلك يأتي تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل"، بحضور لجنة مختصة من الإدارة العامة لبرامج الموهبة بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، لعمل الاختبارات اللازمة للمتقدمين وفقا للضوابط والمعايير.

️وأضاف أن هناك اهتماما من وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الأنشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور "محمد الكردي" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور "محمد حمدي" مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي...

بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

أقيمت عملية الانتقاء تحت إشراف وبحضور الدكتورة "نجلاء البلشي" وكيل المديرية للرياضة، والكابتن "محمد أنور" مدير إدارة الرياضة والمشرف العام على المشروع، والإخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة الكباتن "رضا الششتاوى "، "رضا إبراهيم"، "عماد زكى"، "محمود إبراهيم"، "وحيد خطاب"...