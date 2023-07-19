شعر مواطني المملكة المتحدة وخاصة قاطني مدينة لندن، بأنهم يعيشون نهاية العالم عندما استيقظوا في الصباح مشاهدين أسراب هائلة من النمل الطائر تحلق في سماء مدينتهم.

وهو الأمر الذي منع العديد منهم من الخروج من منازلهم مع إحكام غلق النوافذ والأبواب للاحتفاظ بأنفسهم في مأمن بعيدًا عن هذه الأسراب، ولكن، ما سبب تحليق النمل الطائر في السماء بهذا الشكل المروع؟!.

شهر يوليو من كل عام

في الحقيقة، ظاهرة النمل الطائر أو كما تعرف في المملكة المتحدة بـ "يوم النمل الطائر" هي ظاهرة تحدث بشكل سنوي خلال فترة الصيف حينما يشكل النمل الطائر مجموعات ويحلق في السماء بحثًا عن رفقاء، وفقًا لموقع ديلي ستار.

وعادة ما يحدث هذا الأمر في منتصف شهر يوليو عندما تحلق الملكات الشابات في السماء لمقابلة زملائهن، وتكوين مجموعات جديدة.

أسراب من النمل الطائر تحلق في سماء لندن، فما السبب؟

ميلًا كاملًا

في الأسبوع، اكتشف مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة أن سربًا من النمل الطائر يبلغ طوله ميلًا تم التقاطه على رادار الطقس على الساحل الجنوبي للدولة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لأسراب النمل، التي بدت وكأنها سحابات تنذر بهطول الأمطار.

وأكد سايمون بارتريدج - أحد خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية أن "كل عام تقريبًا في هذا الوقت نلتقط أسراب النمل على رادار الطقس. وتستمر هذه الظاهرة لمدة أسبوع تقريبًا."