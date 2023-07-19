عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسراب من النمل الطائر تحلق في سماء لندن.. فما السبب؟

أسراب من النمل الطائر
أسراب من النمل الطائر تحلق في سماء لندن، فما السبب؟

شعر مواطني المملكة المتحدة وخاصة قاطني مدينة لندن، بأنهم يعيشون نهاية العالم عندما استيقظوا في الصباح مشاهدين أسراب هائلة من النمل الطائر تحلق في سماء مدينتهم. 

وهو الأمر الذي منع العديد منهم من الخروج من منازلهم مع إحكام غلق النوافذ والأبواب للاحتفاظ بأنفسهم في مأمن بعيدًا عن هذه الأسراب، ولكن، ما سبب تحليق النمل الطائر في السماء بهذا الشكل المروع؟!.

شهر يوليو من كل عام

في الحقيقة، ظاهرة النمل الطائر أو كما تعرف في المملكة المتحدة بـ "يوم النمل الطائر" هي ظاهرة تحدث بشكل سنوي خلال فترة الصيف حينما يشكل النمل الطائر مجموعات ويحلق في السماء بحثًا عن رفقاء، وفقًا لموقع ديلي ستار.

وعادة ما يحدث هذا الأمر في منتصف شهر يوليو عندما تحلق الملكات الشابات في السماء لمقابلة زملائهن، وتكوين مجموعات جديدة.

أسراب من النمل الطائر تحلق في سماء لندن، فما السبب؟

ميلًا كاملًا

في الأسبوع، اكتشف مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة أن سربًا من النمل الطائر يبلغ طوله ميلًا تم التقاطه على رادار الطقس على الساحل الجنوبي للدولة.

 وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لأسراب النمل، التي بدت وكأنها سحابات تنذر بهطول الأمطار. 

وأكد سايمون بارتريدج - أحد خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية أن "كل عام تقريبًا في هذا الوقت نلتقط أسراب النمل على رادار الطقس. وتستمر هذه الظاهرة لمدة أسبوع تقريبًا."

المملكة المتحدة لندن أسراب من النمل النمل الطائر ظاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

بسبب 200 ألف جنيه إسترليني.. فريق مصارعة شهير يتعرض للنقد على eBay|فما القصة؟

رغم فوائدها الكثيرة.. ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم؟

بسبب كورونا..كيف تحول مراهق من واقف على أقدامه إلى الجلوس على كرسي متحرك؟

على خطى أفلام الرعب.. كاميرا منزل تلتقط صورًا لامرأة تحمل ساطور في منتصف الليل .. فما القصة؟

بقايا بيتزا تتسبب في إلقاء القبض على قاتل متسلسل بنيويورك.. ما القصة؟

السباجتي بولونيز.. قائمة الأكلات المفضلة على مائدة العائلة المالكة البريطانية

"مولودة التيك توك" تخرج للحياة على أرضية حمام منزلها بكاليفورنيا.. فما القصة؟؟

بسبب تغير المناخ.. لن تصدق كيف تبدو الأهرامات والمعالم السياحية الأشهر حول العالم عام 2050

ترشيحاتنا

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

بعد 500 يوم .. سمير فرج : الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ