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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خضّ الجمهور عليه .. حقيقة دخول تامر عاشور العناية المركزة | صورة

تامر عاشور وشبيهه
تامر عاشور وشبيهه

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو لأحد الشباب داخل غرفة العناية المركزة ويشبه إلى حد كبير الفنان تامر عاشور.

وبعد تداول الفيديو بدأ الكثير من رواد تلك الصفحات فى طرح تساؤلات حول الشبه الكبير بين هذا الشاب والمطرب تامر عاشور، إلا أن الفيديو يعود لأحد الشباب الذين يخضعون لجراحة تغيير كلى، ويتبرع  له شقيقه بإحدى كليتيه وقامت أسرته بتصوير لحظة معرفته هوية المتبرع، ولا يمت للمطرب تامر عاشور بأى صلة.


 

 

تامر عاشور يستعد لحفل الأردن

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل جماهيري يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل في الأردن.

ومن المقرر أن يقدم عاشور على مدار الحفل باقة من ألمع أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وروج تامر للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، من خلال نشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: “أهلى وحبايبي في الأردن هكون معاكم يوم 3 أغسطس، في أكبر حفل في الأردن جاهزين ليالي”.

 

نشاط فني لتامر عاشور

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر عاشور حالة من النشاط الفني، بعد طرحه أغنية بحبك وخايف، التي طرحها منذ 4 أشهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق نحو 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، كما طرح تامر عاشور مؤخرا أغنية بعنوان اصحى للكلام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع: محمد مجدى وجيتار: مصطفي نصر، وتقول كلمات الأغنية: عارف أنت إيه في حياتنا أنت نمرة كام، أنت تبقى نمرة واحد أيوة مش كلام، نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام، أنت عقد فل ريحته فايحة في المكان، أنت دعوة حلوة كانت وقت الأذان،  ليك مقامك أو مكانك محفوظ من زمان أيوة من زمان، الكلام الكلام ليك يا عم الغالي أنت تعظيم سلام لمقام العالي، لو تشاور أوام إحنا ندي التمام، اصحى للكلام.

 

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