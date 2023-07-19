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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن انتهاكات الدعم السريع

صدى البلد

قال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إنه يواصل عمليات التمشيط لبؤر وتمركزات المليشيا المتمردة بمنطقة العاصمة المركزية. 

مضيفا، أنه كبد المليشيا المتمردة بمنطقة العشرة عدد من القتلى والجرجى وتدمير ٤ عربات قتالية.

وأكد الناطق باسم الجيش في بيان، أن عناصر من المليشيا المتمردة اشتبكت مع قوات الجيش المرتكزة بكبري الدباسين بأبو آدم التي تصدت لهم واجبرتهم على الإنسحاب ودمرت لهم ٥ عربات واستلمت ٣ عربات قتالية وعدد من القتلى والجرحى.

وأضاف، استهدفت المليشيا المتمردة مواطنين تجمعوا لتحية قواتنا في العزوزاب وود عجيب بطائرة مسيرة، مما أدى إلى استشهاد ١٤ وإصابة  ١٥ من المدنيين.

وتابع، تواصل قواتنا توجيه الضربات الجوية على مواقع تحشدات العدو بمختلف  المناطق مع استمرار الرصد والمتابعة.

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