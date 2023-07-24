عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسوم 10% على التروسيكلات والعربات البدال.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

تروسيكلات
تروسيكلات

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال دور الإنعقاد الثالث عدد من القوانين الهامة ، ولعل من أبرز هذه القوانين هي تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية  الموارد المالية للدولة.

ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية من تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة  على البند (5):  بفرض  رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات “البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح”، فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ):  بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. 

ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا. 

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

رسم 10 %

وطبقا لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، تنص المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة على فرض  2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية  على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة  والبن المحمص والشوكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب  وتروسيكلات وسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

 

وينص البند (30) على إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى دور الإنعقاد الثالث تعديلات قانون ضريبة الدمغة ضريبة الدمغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للساعات الأشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

20 مليون يورو.. انتقال نجم الزمالك السابق إلى شيفيلد يونايتد

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

ترشيحاتنا

زيادة أسعار أريزو 5 بمبادرة الإحلال

رسوم 10% على التروسيكلات والعربات البدال.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

بقدرات جبارة .. أفضل جهاز تابلت ممكن تشتريه

محمد إبراهيم: كنا في كامل تركيزنا للتتويج بكأس الرابطة.. فيديو

تعليق مثير من نجم الأهلي على الخسارة بثلاثية من بيراميدز

صلاح محسن: بعض الجهلاء لم يصدقوا اهتمام ليفربول بي.. وعودتي للاهلي حافز لي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ