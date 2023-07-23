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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاد إلى بيته .. أول تعليق من كولر بعد الفوز بالدوري

كولر
كولر

احتفل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي،  بالفوز بالدوري الممتاز هذا الموسم عبر حسابه الشخصي انستجرام .

ونشر كولر صورة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام بدرع الدوري وعلق قائلا:" درع الدوري عاد إلى بيته.. فخور ان أكون جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم".

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خطا الوسط والهجوم: مصطفى فتحي - أحمد توفيق  - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر  - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

كولر أخبار الدوري الممتاز إبراهيم عادل احمد توفيق

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