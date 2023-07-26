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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. رحيل لاعب جديد عن ليفربول بعد مسيرة دامت 12 عامًا

صدى البلد

أعلن جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، رحيله عن الفريق بعد مسيرة دامت 12 عامًا مع الريدز.


وكتب هندرسون عبر صفحته الشخصية على إنستجرام قائلاً: "من الصعب وصف هذه السنوات الـ 12 الماضية بهذه الكلمات، بل أنه من الصعب أن نقول وداعًا".


وأضاف: "سأكون دائمًا مشجع لنادي ليفربول إلى أن أموت، شكرًا لكم على كل شيء، لن تمشي وحدك أبدًا ليفربول".

ويقترب هندرسون من الانضمام للاتفاق السعودي الذي يتولى تدريبه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.


رحيل لاعبين عن ليفربول


وكان نابي كيتا وأوكسلاد تشامبرلين وروبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر قد رحلوا عن نادي ليفربول، عقب انتهاء عقودهم مع الريدز بنهاية الموسم الماضي.

ليفربول هندرسون جوردان هندرسون الريدز انستجرام

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