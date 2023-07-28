شايلة في نفسي| ليلا المغربية تكشف موقفا صادما مع سميرة سعيد

كشفت الفنانة ليلا المغربية، موقفا مهما حدث لها في بداية مشوارها الفني، مع مواطنتها الفنانة سميرة سعيد، لن تنساه إلى الآن.

وقالت ليلا المغربية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها كانت تدرس في فرنسا ثم جاءت على مصر لبداية مشوارها الفني، ثم ذهبت إلى السفارة المغربية هناك وتواصلت مع المستشار الثقافي وطلبت مقابلة سميرة سعيد، لأنها كانت تغني أغانيها وهي طفلة، وكانت تخبر أمها أنها سوف تصبح مثلها.

وتابعت ليلا المغربية، قائلة: «المستشار الثقافي بالسفارة المغربية تواصل بالفعل مع سميرة سعيد وأخبرها بأنني أريد مقابلتها، ثم أعطاني رقمها للتواصل لكنها لم تجب على اتصالاتي على الرغم أنني أعطيت لها أرقامي».

وأضافت ليلا المغربية: «من بعدها بقيت شايلة في نفسي ولما جيت على مصر يعني ابتديت أغني وبعد كده عملت أول ألبوم من إنتاجي الخاص .. وتم تصوير ثلاث أغاني.. وقولت أنا أول أغنية هصورها هتكون مع هادي الباجوري لأنه ساعتها كان بيشتغل مع سميرة سعيد".

ألبوم ليلا المغربية

وكشفت الفنانة ليلا المغربية، عن استعدادها لطرح ألبوم كامل خلال الفترة المقبلة، بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية وصل إلى 12 عاما.

وقالت ليلا المغربية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الألبوم الجديد سوف يتضمن أغنيتين باللهجة المصرية، وستكون باقي الأغنيات بلهجات عربية متنوعة.

وأضافت ليلا المغربية، أنها تبحث حاليا التعاقد مع إحدى شركات المزيكا الكبرى لتوزيع الألبوم الجديد، الذي يرتقب طرحه في الأشهر القليلة المقبلة.

ليلا المغربية وعودتها

في أخر يونيو الماضي، طرحت الفنانة ليلا المغربية، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم صارحني، باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب صارحني

وقالت المطربة ليلا المغربية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها اختارت هذا التوقيت لطرح صارحني لأنها أغنية إيقاعية وبها حماس ومناسبة للموسم الصيفي.

ليلا المغربية تعود بـ صارحني

بعد غياب طويل، تستعد الفنانة ليلا المغربية للعودة للساحة الفنية بسينجل خليجي من ألبومها القادم.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم أدم وتوزيع كمال الراضي، فيما تم تصوير الكليب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.

من جهة أخرى انتهت ليلا من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 12 أغنية، حيث يغلب عليه الطابع الخليجي والعراقي بالاضافة إلى اللهجة المصرية وأغنية مغربية وأخرى طربية شهيرة قامت بإعادة غناءها بتوزيع جديد، كما قامت بتصوير جميع الأغاني إذ ستقوم بطرح مجموعة منها بشكل منفرد خلال الفترة القادمة قبل صدور الألبوم.

أحدث ألبومات ليلا المغربية

يذكر أن أخر ألبوم قامت ليلا بطرحه حمل عنوان "رومانسي" سنة 2011، ثم اكتفت بعد ذلك بإعادة تسجيل وطرح أغاني شهيرة على غرار "جريت وجاريت" و"بيسامي" و "عمري ماننساك يا ماما".