انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة اهالي قرية ميت العامل

انطلقت اليوم السبت القافلة المتكاملة (جسور التنمية 20) لخدمة اهالي قرية ميت العامل بمركز اجا محافظة الدقهلية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة). تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع ،العقيد اسماعيل معوض و العقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية. وتنسيق كلاً من الدكتورة ايمان احمد ابو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء محمد الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اسراء احمد منسق اداري للقافلة، وقد شملت القافلة المتكاملة (قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال).

وصرحت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه قد تم توقع الكشف على (791) مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (51) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

كما أعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (35) دابة، (16) من عجول الجاموس و (24) من الجاموس، بالإضافة إلى (75) من الدواجن و (7) من الحيوانات الأليفة، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (95) طفل وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي ١٤ سنه، ورشة عمل صناعة مسكات لحوالي (25) طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (95) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين ٦شهور إلى ١٤ سنه. وقام بتنظيم وتنفيذ الفعاليات كلا من اسراء شتا، اماني شتا.

و صرحت الدكتورة وفاء فتحي - وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ان اعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية عن التغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان التعامل مع حمو النيل والتهابات منطقة الحفاض والوقاية منهما

وتقديم نصائح للتعامل مع موجات الحرارة العالية وكيفية الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى، الوقاية من فيروس حمى الضنك وكيفية التعامل معها وقام بالتوعية كلا من دكتور سالي محمد السيد، ود كتور ايناس صبري فتحي.

ومن جانبه صرح الدكتور متولي ابو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الزراعية قامت بتقديم الارشاد الزراعي لعدد من المزارعين، حيث تحدث الدكتورة سعاد حسن المدرس المساعد بقسم المحاصيل عن اهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامه والتي تعود بالنفع على المواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامه من خلال تعظيم إنتاجية وحدة المساحة.

بينما تحدث الدكتور محمد صبري مدرس مساعد الالبان عن انواع منتجات الالبان و الية التصنيع كما شارك اعضاء الجمعية العلمية بكلية الصيدلة تحت اشراف الدكتور هاني القناوي وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صرف الدواء بشكل مجاني علي المرضي و تنظيم الفاعليات بالقافلة.