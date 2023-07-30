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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحفاظ على الوزن الصحي.. 4 طرق لعلاج الغضروف

علاج الغ
علاج الغ

يعتمد علاج الغضروف على حدة الحالة ومدى تأثيرها على الشخص، وبحسب ما نشره موقع هيلثي يشمل العلاج أكثر من طريقة.

العلاج الطبيعي: يتضمن التمارين الرياضية مع تحسين الوضعية الجلوس والنوم وتقوية العضلات المحيطة بالغضروف.
الأدوية: مثل المسكنات والمضادات الالتهابية غير الستيرويدية والمستحضرات الخافضة للحرارة والمرخيات العضلية.
الحقن: يتم حقن مركبات مثل الهيالورونيك أسيد أو الكورتيكوستيرويدات مباشرة في المفصل لتقليل الألم وتحسين الحركة.
الجراحة: في بعض الحالات الشديدة قد يتم اللجوء إلى الجراحة، وتشمل الجراحة إزالة الغضروف التالف أو تثبيته في مكانه أو استبداله بمفصل اصطناعي.

من المهم الحفاظ على وزن صحي وتجنب النشاطات التي تضع ضغطًا زائدًا على المفاصل، والتوقف عن التدخين وتجنب الإصابة بالإصابات المتكررة للمفاصل. كما يمكن استشارة الطبيب لتحديد العلاج الأنسب حسب حالة المريض.

العلاج الطبيعي تقوية العضلات ​​​​​​​health علاج غضروف الرقبة يا الغضروف

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