عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد الفيومي يقترح إعادة تقسيم المحافظات إداريا وإخضاع رؤساء المجالس المحلية للتدريب

جلسة المحليات
جلسة المحليات

قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الإدارة المحلية مقسمة إلى خمسة مستويات هي القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى أن كثرتها في بعض المحافظات، مقترحا تقسييمها إلى مستويين قرية مركز محافظة، أو مدينة وحي ومحافظة.

وأشار الفيومي - خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون الإدارة المحلية، إلى ضرورة حل اشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أنه لابد من حلها حتى لا يمنع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، وذلك من خلال مجلس أمناء منتخب، حتى يكون هناك تمثيل شعبي ورقابة شعبية وفقا للدستور.

وطالب بضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلي والإدارة المحلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس الآن

سبب صادم .. الطبيب الشرعي يشرح جثمان نجل حسن يوسف

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

التعليم تحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

ومات الابن المدلل| أول صور لنجل حسن يوسف ضحية الغرق.. سر وفاة الـ 1:25 فجراً

ترشيحاتنا

الضحية صديقه والسبب صادم.. جريمة الـتجمع بدأت بالصداقة وانتهت بالقتل.. تفاصيل

الحوار الوطني.. ننشر رؤية حزب الجيل لقانون الإدارة المحلية

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. مفاجأة مدوية بشأن شرائح مجاميع الطلاب

بزيادة 7%.. بدء الخطة التدريبية للمحليات لعام 2023/2024 أغسطس القادم

باستثناء تلك المناطق ..أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف توقعات نتيجتك من خلال صفات برجك

جمبسوت جريء.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

من غير تكاليف.. طريقة تحضير أم علي بالخطوات

حجاب تاني.. مروان بابلو بالطرحة السوداء أمام الجمهور

فيديو

غرق في الساحل.. تفاصيل وفاة نجل الفنان حسن يوسف

900 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21

30 طالبا من الأوائل.. رسميا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كسروا المكان.. أهالي يعتدون على أطباء مستشفى طب الأزهر بدمياط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ