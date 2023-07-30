محمد الفيومي يقترح إعادة تقسيم المحافظات إداريا وإخضاع رؤساء المجالس المحلية للتدريب

قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الإدارة المحلية مقسمة إلى خمسة مستويات هي القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى أن كثرتها في بعض المحافظات، مقترحا تقسييمها إلى مستويين قرية مركز محافظة، أو مدينة وحي ومحافظة.

وأشار الفيومي - خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون الإدارة المحلية، إلى ضرورة حل اشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أنه لابد من حلها حتى لا يمنع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، وذلك من خلال مجلس أمناء منتخب، حتى يكون هناك تمثيل شعبي ورقابة شعبية وفقا للدستور.

وطالب بضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلي والإدارة المحلية.