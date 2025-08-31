الأهلي يهزم أمام بيراميدز بثنائية.. هل يقترب رحيل ريبيرو؟

تلقى الأهلي أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز، بعدما خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز

أحرز المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في الدقيقتين (5) و(68)، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً عزز به موقعه في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في الدوري

هذه الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط من 5 مواجهات صعد بها إلى المركز الثالث.

ريبيرو تحت المجهر

الهزيمة الأخيرة زادت من حدة الضغوط على الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في 7 مباريات خاضها مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية.

وبدأ ريبيرو مشواره مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية دون أي انتصار، مكتفياً بتعادلين وخسارة في دور المجموعات.

أما في الدوري المحلي، فقد حقق الأهلي معه فوزاً وحيداً مقابل تعادلين وخسارة، ما أثار قلق الجماهير بشأن مستقبل الفريق.

موسم استثنائي للدوري

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري (2025-2026) نظاما استثنائيا بمشاركة 21 فريقاً، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، وصعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى فرق الدوري الممتاز.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما.