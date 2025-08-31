قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي يهزم أمام بيراميدز بثنائية.. هل يقترب رحيل ريبيرو؟

الأهلي
الأهلي
أمينة الدسوقي

تلقى الأهلي أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز، بعدما خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز 

أحرز المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في الدقيقتين (5) و(68)، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً عزز به موقعه في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في الدوري

هذه الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط من 5 مواجهات صعد بها إلى المركز الثالث.

ريبيرو تحت المجهر

الهزيمة الأخيرة زادت من حدة الضغوط على الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في 7 مباريات خاضها مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية.

وبدأ ريبيرو مشواره مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية دون أي انتصار، مكتفياً بتعادلين وخسارة في دور المجموعات.

 أما في الدوري المحلي، فقد حقق الأهلي معه فوزاً وحيداً مقابل تعادلين وخسارة، ما أثار قلق الجماهير بشأن مستقبل الفريق.

موسم استثنائي للدوري

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري (2025-2026) نظاما استثنائيا بمشاركة 21 فريقاً، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، وصعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى فرق الدوري الممتاز.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما.

الأهلي مباراة الأهلي وبيراميدز الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصين تحذر من المنافسة العشوائية في سباق الذكاء الاصطناعي

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن انتشال جـ.ـثة أسير من غزة ومقتل جندي احتياط بنيران صديقة

أرشيفية

استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على حي النصر بغزة

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد