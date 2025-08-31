قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة الثقيلة من بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل

علا محمد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الغضب العارم داخل النادي الأهلي  وجهاز الكرة بسبب الخسارة الثقيلة من بيراميدز في قمة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

وقال فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك توابع قوية من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب الخسارة من فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، وهناك توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعبين خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشار إلى أن العقوبات المالية التي سيتم توقيعها على لاعبي فريق الأهلي، خاصة الأساسيين، قد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه تقريبًا.

