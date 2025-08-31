«الموسم طويل والمسئولية كبيرة».. إبراهيم سعيد يوجّه نصائح للاعبي الأهلي بعد خسارة بيراميدز

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك سابقًا، على أداء المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام بيراميدز بثنائية دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للي يظبطلك الدنيا دي كلها، وقولتها من 6 شهور والله وما زلت عند رأيي: جوميز هو الأفضل للأهلي الفترة اللي جاية".

وأضاف: "بعيدًا عن المدير الفني، لاحظت الفترة الأخيرة أن الأهلي يتعرض لحملة إعلامية، واللاعبون والمدير الفني ساعدوا على استمرار الحملة لفقد الثقة، وده غريب عن النادي الأهلي".

وختم: "حقك تغضب وتزعل على الأداء والنتائج في ظل تواجد نجوم وأسماء كبيرة، ولازم دعم جماهيري للخروج من الأزمة، والأهلي قادر على الخروج بسرعة والعودة مجددًا للأمجاد والبطولات، والموسم لسه طويل، وأتمنى من اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فريق الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم لتسكن شباك محمد الشناوي، والثاني في الدقيقة 68 برأسية رائعة على يمين حارس الأهلي.