أسماء المرشحين لتدريب الأهلى بعد ريبيرو.. تفاصيل
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
الأمان الوظيفي ورفع الأجور.. كيف يُعيد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين «العامل» وصاحب العمل؟
للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر
بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي
لكسر الحصار | من برشلونة إلى غزة: اليوم انطلاق أسطول التضامن العالمي بقيادة «جريتا ثونبرج»
«الموسم طويل والمسئولية كبيرة».. إبراهيم سعيد يوجّه نصائح للاعبي الأهلي بعد خسارة بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري

علا محمد

علق حساب نادي بيراميدز بعد هزيمته للنادي الأهلي بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.


وشارك حساب نادي بيراميدز صورة من نتيجة المباراة النهائية وعلق: "تصبحون على خير".

وقد علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهرامات تهزم المليارات ".

مباراة الأهلي وبيراميدز 
هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

نانسي عجرم

بحضور كامل العدد .. نانسي عجرم تتألق في العلمين الجديدة

ليلى علوي

لوك جذاب.. أحدث ظهور لـ ليلى علوي على إنستجرام

بوسي

بفستان وردي..أحدث ظهور لـ بوسي من إجازتها الصيفية

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

