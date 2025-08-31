قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محسن صالح عن ريبيرو: مدرب بلا تاريخ.. الأهلي كبير عليه

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

تحدث محسن صالح، عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الحالي، ورئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي عن أداء خوسية ريبيرو مدرب القلعة الحمراء.

وقال محسن صالح عبر تصريحات إذاعيه:"ليه تجيب مدرب مستوي 5 او 6 .... ليه تختار مدرب بلا تاريخ ده من تعبيرات وشه هتحس أن الأهلي كبير عليه".

وهزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجّل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

ريبيرو الاهلي خوسيه

