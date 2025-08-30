قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟

كشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل ضغوط إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي من أجل المشاركة أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري nile.

كان إمام عاشور قد تعرض لإصابة قوية أمام إنتر ميامي الأميركي، منتصف يونيو الماضي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، حيث خرج من الملعب باكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح.

تطورات إصابة إمام عاشور

التقارير التي وصلت من النادي الأهلي تشير إلى اقتراب عودة إمام عاشور إلى الفريق، وخاصة بعد مشاركته في أجزاء من التدريبات الجماعية، إلا أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، قد أكد أن إصابة عاشور هي كسر وليست خلع كما أشيع من قبل.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية، أنه تحدث مع اللاعب و مع طبيب الأهلي وأخصائي العلاج الطبيعي، وأكد على ضرورة عدم استعجال إمام عاشور في العودة للملعب بأي شكل من الأشكال.

وأشار شوبير إلى أن الأشعة الأخيرة التي أجراها إمام عاشور أثبتت أن الإصابة والكسر قد تم علاجهما بنسبة 70%. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اللاعب لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100%.

في ختام حديثه، أبدى شوبير، تفهمه لمشاعر جماهير الأهلي، لكن الواقع يتطلب الحذر وتأجيل العودة حتى يكمل اللاعب فترة الشفاء اللازمة.

هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز؟

ذكر برنامج التريند على قناة الأهلي أن إمام عاشور يضغط من أجل التواجد في قائمة مباراة بيراميدز اليوم ولكن الجهاز الفني والطبي يرفضون التسرع في قرار إشراكه في المباريات.

وأضاف البرنامج: «الجهازان الطبي والفني مش هيتسرعوا في عودة إمام عاشور هناك تمهل لأن فيه إشاعات بشكل دورية بتتعمل بشكل يومي للاعب من أجل الوقوف على حالته والأمر بالورقة والقلم هيتحدد موقفه خلال 48 ساعة ولكن أمره صعب شوية وريبيرو مدرب الأهلي يرفض تماما التعجل في إشراك اللاعب خلال المباراة المقبلة».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويحتضن استاد السلام الدولي، مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد عودة إمام عاشور

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، تأكد غياب إمام عاشور عن التشكيلة الأساسية لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ"خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية، إلا أن الإصابة الحالية تعد الأطول في مسيرة اللاعب مع الفريق.

في حال عدم لحاق إمام عاشور بمباراة بيراميدز سيكون مستعدا لمباراة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري أي بعد 91 يومًا من تاريخ إصابته وبالتالي ستكون هذه المدة الأطول التي يغيبها عن الأهلي.