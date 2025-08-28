الجهاز الطبي للأهلي يحدد موقف إمام عاشور وجاهزيته أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف الجهاز الطبي للنادي الأهلي من مشاركة اللاعب إمام عاشور أمام بيراميدز في المباراة القادمة من الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الجهاز الطبي للأهلي منح توصيته الأخيرة لريبيرو بشأن إمام عاشور وأكد عدم جاهزية اللاعب بنسبة ١٠٠٪؜ لمباراة بيراميدز وفضل الاعتماد عليه بعد فترة التوقف الدولي".

موعد مباراة الأهلي القادمة



ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسعى النادي الأهلي لمصالحة الجماهير بعد فقدان 4 نقاط في بداية مشواره ببطولة الدوري المصري بالتعادل أمام مودرن سبورت ثم تعادل أمام غزل المحلة.

وحقق الأهلي فوزًا وحيداً خلال 3 مباريات لعبها ببطولة الدوري المصري في الموسم الحالي وكانت امام فاركو بنتيجة 4-1.

ويلعب فريق بيراميدز مباراته أمام الأهلي بعد الخسارة القاسية والمفاجأة أمام مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة السابقة.