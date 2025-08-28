قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهوكي مستجدات تنظيم مصر للبطولة الأفريقية

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصر للهوكي  اللواء اشرف فرحات وذلك لبحث تنظيم مصر للبطولة الأفريقية للكبار في أكتوبر المقبل وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم .

وتناول اللقاء آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة والتي ستنطلق خلال الفترة من ١٢ حتي ١٨ أكتوبر المقبل وبمشاركة ١٣ منتخب علي مستوي الكبار للرجال والسيدات .

كما تناول اللقاء اقتراح وزير الرياضة بإنشاء مجلس قومي إقليمي علي مستوي القارة الأفريقية لانتقاء افضل العناصر والمواهب باللعبة علي مستوي القارة الأفريقية .

وأوضح وزير  الشباب والرياضة ان استضافة مصر للبطولة الأفريقية في أكتوبر المقبل  تعتبر فرصة هامة  لإظهار قدرات مصر التنظيمية  الكبيرة والمعهودة بالإضافة الي تعزيز  مكانه مصر علي المستوي القاري والدولي للعبة الهوكي .

كما أكد الدكتور أشرف صبحي علي الي انه سيتم استقبال رئيس الاتحاد الدولي للهوكي  والذي سيتواجد بمصر علي هامش حضور البطولة وحضور الجمعية العمومية  للاتحاد الدولي والتي تستضيفها مصر أثناء البطولة ،  مؤكداً " صبحي " علي لقاء رئيس الاتحاد الدولي للعبة والمزعم عقده سيتضمن بحث  تطوير اللعبة بمصر علي مستوي المنتخبات بمختلف الأعمار.

فيما اثني اللواء اشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي علي  الدعم الدائم و الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد علي المستوي المادي والمعنوي .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة البطولة الأفريقية للهوكي بطولة الهوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

جانب من الاختبارات

اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن على مهنة عامل منشار حجر

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يناقش مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون في الابتكار والبحث العلمي

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد