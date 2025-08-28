وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهوكي مستجدات تنظيم مصر للبطولة الأفريقية

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصر للهوكي اللواء اشرف فرحات وذلك لبحث تنظيم مصر للبطولة الأفريقية للكبار في أكتوبر المقبل وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم .

وتناول اللقاء آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة والتي ستنطلق خلال الفترة من ١٢ حتي ١٨ أكتوبر المقبل وبمشاركة ١٣ منتخب علي مستوي الكبار للرجال والسيدات .

كما تناول اللقاء اقتراح وزير الرياضة بإنشاء مجلس قومي إقليمي علي مستوي القارة الأفريقية لانتقاء افضل العناصر والمواهب باللعبة علي مستوي القارة الأفريقية .

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان استضافة مصر للبطولة الأفريقية في أكتوبر المقبل تعتبر فرصة هامة لإظهار قدرات مصر التنظيمية الكبيرة والمعهودة بالإضافة الي تعزيز مكانه مصر علي المستوي القاري والدولي للعبة الهوكي .

كما أكد الدكتور أشرف صبحي علي الي انه سيتم استقبال رئيس الاتحاد الدولي للهوكي والذي سيتواجد بمصر علي هامش حضور البطولة وحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي تستضيفها مصر أثناء البطولة ، مؤكداً " صبحي " علي لقاء رئيس الاتحاد الدولي للعبة والمزعم عقده سيتضمن بحث تطوير اللعبة بمصر علي مستوي المنتخبات بمختلف الأعمار.

فيما اثني اللواء اشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي علي الدعم الدائم و الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد علي المستوي المادي والمعنوي .