رسميا.. انضمام أشرف داري ومحمد الشيبي إلى قائمة منتخب المغرب

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز لقائمة منتخب المغرب.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “رسمياً انضمام أشرف داري ومحمد الشيبي إلى قائمة منتخب المغرب”.

وافتتح منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين - المقامة حاليا في أوغندا وتنزانيا وكينيا - بالفوز 2 - صفر على منتخب أنجولا، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات.

وافتتح عماد الرياحي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 29، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل يواكيم بالانجا، لاعب منتخب أنجولا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.