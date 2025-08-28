قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
وزير الرياضة: تدريب الشباب بأندية بريكس بلس يخدم مستقبل دول التحالف

عبدالله هشام

أكد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصالالمرئي دعمه لأندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وبمستوى المشاركين وتفاعلهم بالمعسكر الأول لتدريب قادة أندية شباب بريكس بلس BRICS + Youth Clubs  بمراكز الشباب  ومراكز التنمية الشبابية، والذي يتم تنفيذه من خلال الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب  بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تدريب وتأهيل الشباب بالمعسكر على آليات إدارة أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مرحلتها الأولى في المدن الصناعية بمحافظات الجمهورية، فرصة حقيقية لتمكين الشباب في المسارات الخمس الخاصة بتجمع بريكس.

واكد وزير الشباب والرياضة أن المعسكر يسهم بشكل كبير في  زيادة الوعي لدى الشرائح الشبابية بمراكز الشباب بتجمع دول بريكس، ومساعدهم في فهم وتقدير انضمام مصر لتجمع دول بريكس، وتزويدهم  بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التعليم و التدريب – ريادة الأعمال الشبابية – العلوم والتكنولوجيا والابتكار – الصحة والرياضة – الخدمة العامة والتطوع، وإشراك الشباب المصري وزيادة تفاعله في ملف بريكس، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات المختلفة في مجالات شباب بريكس، والخروج بحلول و أفكار تخدم مستقبل شباب دول البريكس، بالإضافة إلى تنمية التعاون بين دول تجمع بريكس من خلال الشباب.

وزراة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أندية شباب بريكس مراكز الشباب

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن على مهنة عامل منشار حجر

وزير التعليم العالي يناقش مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون في الابتكار والبحث العلمي

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

