وزير الرياضة: تدريب الشباب بأندية بريكس بلس يخدم مستقبل دول التحالف

أكد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصالالمرئي دعمه لأندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وبمستوى المشاركين وتفاعلهم بالمعسكر الأول لتدريب قادة أندية شباب بريكس بلس BRICS + Youth Clubs بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والذي يتم تنفيذه من خلال الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تدريب وتأهيل الشباب بالمعسكر على آليات إدارة أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مرحلتها الأولى في المدن الصناعية بمحافظات الجمهورية، فرصة حقيقية لتمكين الشباب في المسارات الخمس الخاصة بتجمع بريكس.

واكد وزير الشباب والرياضة أن المعسكر يسهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى الشرائح الشبابية بمراكز الشباب بتجمع دول بريكس، ومساعدهم في فهم وتقدير انضمام مصر لتجمع دول بريكس، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التعليم و التدريب – ريادة الأعمال الشبابية – العلوم والتكنولوجيا والابتكار – الصحة والرياضة – الخدمة العامة والتطوع، وإشراك الشباب المصري وزيادة تفاعله في ملف بريكس، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات المختلفة في مجالات شباب بريكس، والخروج بحلول و أفكار تخدم مستقبل شباب دول البريكس، بالإضافة إلى تنمية التعاون بين دول تجمع بريكس من خلال الشباب.