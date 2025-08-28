أحمد حسن يكشف مصير صلاح مصدق مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن مصير اللاعب صلاح مصدق من الاستمرار بنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر “فيسبوك”: “لا مجال للتفريط في صلاح مصدق داخل الزمالك خلال يناير المقبل”.

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن اللاعب قادر على تقديم مستويات مميزة في مركز قلب الدفاع، وكذلك خط الوسط المدافع، إضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل عدم إتمام النادي أي تعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حلول تكتيكية لسد النواقص

يرى فيريرا أن امتلاك لاعب متعدد الأدوار مثل مصدق سيكون مكسبًا كبيرًا للزمالك، خصوصًا مع ضغط المباريات وكثرة الإصابات المحتملة، حيث يتيح له ذلك إجراء تغييرات تكتيكية سريعة دون التأثير على توازن الفريق.