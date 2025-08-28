نجم الزمالك السابق ينتقد شيكابالا بعد تصريحاته الأخيرة

علق طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق على تصريحات محمود شيكابالا، عبر برنامج الكورة مع فايق.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية: “سبق وعملت لنادي الزمالك أكثر من 6 أو 7 مرات، ولم أخرج للحديث عن أسرار النادي أو اللاعبين في الغرف المغلقة”.

وتابع: “شيكابالا أخطأ أيضًا في الحديث عن بعض الأمور، وهناك لاعبين تم إلصاق التهم بهم من جراء تلك التصريحات”.

وفي نفس السياق انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: “هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار”.

وتابع: “وشيكابالا ليس لاعبا عاديا إنما انت مسؤولا، واللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني ويعرفون قيمة الأكسجين، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله”.