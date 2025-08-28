الأهلي يعلن جاهزية أمام عاشور : الأسد مستعد لمباراة بيراميدز

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، لقطات لإمام عاشور ، من التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة بيراميدز فى بطولة الدوري المصري.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك":الأسد جاهز".

ويستعد فريق الأهلي اليوم الخميس لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



ويواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري